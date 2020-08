Centrodestra ancora senza candidato sindaco a Quartu mentre il centrosinistra va alle primarie il 5 settembre. Fratelli d’Italia, per superare l’impasse in vista delle Comunali del 25 e 26 ottobre, è pronto a correre da solo con il medico, ex presidente del Consiglio comunale Tonino Dessì “se non si dovesse raggiungere un accordo nel più breve tempo possibile, ovvero entro la settimana prossima”.

Il candidato ideale, dichiara Gianni Tanca, coordinatore cittadino di Fdi, “deve essere legato al territorio di Quartu e con un bagaglio di esperienza e visione per il futuro della città, nonché alternativo alla sinistra e alla maggioranza che ha sostenuto Delunas”. In mancanza di un’intesa, quindi, il partito di Giorgia Meloni scenderà in campo in autonomia con il proprio simbolo e con una lista civica. “Ho accolto la sfida che mi ha proposto il partito e sono a disposizione per la candidatura a sindaco di Quartu – dice Dessì – È una partita avvincente da affrontare con serietà e determinazione, potendo contare su una lista di partito forte, su una lista di civici e indipendenti e aperta a tutti coloro che vorranno unirsi al nostro progetto per la città”.

La coalizione di centrodestra potrebbe puntare sul sardista Christian Stevelli per riproporre un cartello simile a quello che governa la Regione. Da tenere presente anche il candidato proposto da Sardegna 20Venti Guido Sarritzu. Al di fuori degli schieramenti tradizionali la sfida si allarga alla lista Quartu da salvare del candidato sindaco Francesco Pandolfi. Poi c’è il candidato ufficiale di M5s Guido Sbandi. E c’è anche la coalizione di civiche guidata dall’ex sindaco Graziano Milia che non ha accettato di farsi coinvolgere nelle primarie del centrosinistra.