L’impennata dei contagi da Covid 19 in Sardegna induce alla prudenza i sindaci nell’organizzazione di spettacoli che potrebbero favorire assembramenti. Il primo cittadino di Galtelli, Giovanni Santo Porcu, ha così deciso di annullare la serata in programma il 26 agosto prossimo con il comico Pippo Franco.

L’appuntamento, scrive in un post su Facebook, è stato rinviato a data da stabilire. “La decisione, presa in comune accordo con il Comune, la Proloco e l’artista, segue alla comunicazione della Prefettura di Nuoro del 21 agosto, la quale – spiega il sindaco – invita le amministrazioni comunali, in questa fase di ripresa dei contagi da Covid, a rinviare, annullare o rimodulare i programmi d’intrattenimento. La scelta non è stata facile, ma abbiamo optato per essere ancora una volta prudenti e scongiurare pericoli per la salute pubblica”.