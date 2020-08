Il basket torna in campo con la Supercoppa, ma a pochi giorni dal via preoccupa lo svolgimento a Olbia del girone D. L’incremento dei contagi Covid da vacanza in Sardegna ha agitato le acque tra le società di pallacanestro che dal 27 agosto si ritroveranno sul parquet, in particolare le quattro (Dinamo Sassari, New Basket Brindisi, Virtus Roma e Victoria Libertas Pesaro) del girone di Olbia.

“Per quanto riguarda il girone D – ha fatto sapere il presidente della Lega basket di Serie A, Umberto Gandini – stiamo monitorando la situazione e siamo in continuo contatto con le società. Nella serata di oggi con i quattro presidenti delle società valuteremo. Le date al momento sono confermate”. Sedici le squadre impegnate nel torneo che si concluderà a Bologna il 18-20 settembre con la final four.