Diego Manca, un allevatore di Bitti, si schiera in difesa dell’imprenditore Flavio Briatore, finito recentemente al centro delle polemiche per i diversi casi di Covid nel suo Billionaire di Porto Cervo e per lo scambio di accuse con il sindaco di Arzachena, dopo lo stop della musica a mezzanotte in tutti i locali della Costa Smeralda. Il pastore ha avuto modo di conoscere Briatore durante la dura vertenza sul prezzo del latte.

“Ciao Flavio, caro amico, sono molto dispiaciuto e rammaricato per l’attacco mediatico che stai subendo in questi giorni – scrive il pastore in un post su Facebook – Ogni occasione è buona per coprirti di insulti. Io, di certo, non mi dimentico di quando ti schierasti a favore dei pastori sardi che lottavano, come la definisti tu stesso, ‘per una giusta causa’. Non mi dimentico che sei stato uno dei primi a prendere posizione a nostro favore. Non mi dimentico del fatto che in tutti questi anni hai portato grande visibilità ai nostri prodotti di eccellenza, e che oggi, grazie anche a te che non hai mai preteso altro se non amicizia, migliaia di persone degustano sempre più in tutto il mondo”.

“Mi chiedo – sottolinea l’allevaore – quanti di quelli che nei giorni scorsi hanno espresso indignazione, hanno mai veramente lavorato per valorizzare i prodotti della Sardegna. Se anche solo una parte di essi avesse fatto quello che hai fatto tu per promuovere il nostro formaggio, forse oggi il comparto vivrebbe momenti migliori. Non ti nascondo, visto il clima che si è creato nei tuoi confronti, che adesso io stesso mi esporrò a feroci critiche. Pazienza, ritengo giusto e corretto esprimerti la mia amicizia e immutata stima. Spero di rivederti presto”.