La sede di Olbia per le gare del girone D della Eurosport Supercoppa di basket è stata confermata. La decisione è stata presa alla fine di una conference call tra Lega pallacanestro serie A e i quattro club partecipanti al gruppo, Banco di Sardegna Sassari, Happy Casa Brindisi, Virtus Roma e Carpegna Prosciutto Pesaro.

“E’ stata effettuata una approfondita analisi della situazione sanitaria in loco e, ottenute tutte le assicurazioni necessarie al riguardo, è stato quindi convenuto di confermare la sede di Olbia per la disputa delle gare, sottolineando ancor di più l’importanza della puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel protocollo previsto per le gare professionistiche finalizzato al contenimento dell’emergenza epidemiologia da Covid-19”, spiega la Lega che “continuerà comunque a monitorare la situazione con l’obiettivo principale di salvaguardare il più possibile la salute di tutte le sue componenti”.

