“Quello che oggi ho vissuto e che non avrei voluto vivere e non avrei voluto raccontare e commentare come cittadino e come amministratore di questo comune”, scrive sui social il Sindaco di Nurri.

“Come annunciato ieri grazie alla presenza puntuale dell’Azienda Tutela della Salute (ATS) sono stati fatti un certo numero di tamponi sulla base della ricostruzione DELL’UNITA DI CRISI – ATS, con tanta tristezza solo adesso mi è stato comunicato da parte dell’unità di crisi che oltre ai due positivi dei giorni passati si sono aggiunte altre 18 persone di Nurri positive al Covid 19”.