Tanta paura nella notte a Budoni. Le fiamme che hanno coinvolto il borgo costiero di Tanaunella sono state finalmente spente dalle squadre a terra del Corpo Forestale dell’agenzia Forestas dei Vigili del Fuoco, dai barracelli e volontari. Già dall’alba, alcuni dei cento ospiti dei villaggi di Matt’e Peru e Sa Raiga, evacuati precauzionalmente, hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni, mentre una trentina tra bambini e anziani sono stati collocati in delle strutture alberghiere della zona. Aperta intorno alle 4 la statale 125 che collega Budoni con Posada chiusa a causa delle fiamme arrivate a ridosso della strada, dove hanno operato Polizia stradale e Carabinieri.

Intorno alle 7 sono partiti i lanci di due elicotteri del Corpo Forestale delle basi di Farcana e Alà dei Sardi ed è in arrivo un canadair per la bonifica completa dell’area. Secondo una prima stima dei tecnici del comune di Budoni sarebbero andati in fumo circa 60 ettari.

“Devo ringraziare per l’ottimo lavoro svolto tutta la macchina della Protezione civile regionale che ha operato per ore riuscendo a preservare l’incolumità delle persone e a impedire che il fuoco si avvicinasse pericolosamente nei villaggi turistici – ha detto il sindaco di Budoni Giuseppe Porcheddu – Il rischio che le fiamme superassero la zona a monte della 125 e arrivasse a ridosso delle case era concreto, ma il grande lavoro degli uomini in campo lo ha impedito. Ringrazio inoltre le forze dell’ordine, la Polizia municipale e i colleghi dell’amministrazione comunale – ha concluso il primo cittadino – che hanno assistito nel migliore dei modi le persone evacuate fino al rientro a casa o in albergo”.

