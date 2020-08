In occasione della pur difficile ripresa e dopo la dura sospensione degli spettacoli programmati, “La Via Del Collegio”, proporrà i musical più amati e rivisitati in un unico grande show dal titolo, The Best Of Musical.

Il concerto show, interamente cantato dal vivo, darà vita ad una magica serata, animando il nuovo spazio in Quartu S. Elena Marina Residence “Parklive Alcades”, lo stretto contatto con il pubblico consentirà la partecipazione diretta all’interno delle scene.

Un viaggio attraverso la magia dei musical più conosciuti in Italia come La Bella e la Bestia, Mamma Mia!,The Phantom of the Opera, Jesus Christ,Les miserables, ecc.

Sono due le serate programmate il 27 e 28 agosto a partire dalle ore 22 presso la Polisportiva di Marina Residence a Quartu Sant’Elena