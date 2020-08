”Pericolose e irresponsabili. Non si possono che definire in questo modo le dichiarazioni di Carlo Doria, candidato della destra alle elezioni suppletive del Senato nel Nord Sardegna. Durante un comizio, Doria ha sostenuto che non sia vero che il Covid continui ad uccidere. Questa è un’affermazione sconcertante, soprattutto per un medico che ha fatto parte dell’unità di crisi voluta dal Presidente Solinas. In tempo di pandemia è gravissimo che un medico possa affermare che il virus sia uno stratagemma del Governo per spaventare gli italiani. È triste constatare che la destra usi questi argomenti in campagna elettorale”.

Lo dichiarano in una nota congiunta la deputata dem Romina Mura e i deputati dem Andrea Frailis e Gavino Manca.

(Fonte Adnkronos)

