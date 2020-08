“Flavio Briatore ha contratto il coronavirus ed è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Lo scrive in un articolo il settimanale L’Espresso, secondo cui “al momento non si troverebbe in terapia intensiva ma le sue condizioni sono definite serie”.

Giorni fa l’imprenditore aveva preso parte a una dura polemica con il governo e con il sindaco di Arzachena riguardo alla chiusura delle discoteche, compreso il suo Billionaire di Porto Cervo. Proprio tra i dipendenti del locale di Briatore sono risultati positivi oltre 50 dipendenti.