Grosso incendio nelle campagne di San Teodoro.

Quattro elicotteri del Corpo forestale provenienti dalle basi di Alà dei Sardi, Anela, Farcana e Limbara stanno intervenendo su un incendio in località F.so Lu Calcinosu, in aiuto alle forze di terra sul posto per arginare l’incendio.

Sta coordinando le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Siniscola.