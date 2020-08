Gli ultimi e definitivi tamponi effettuati a Tortolì alla persona risultata positiva a un primo esame, e ai suoi contatti, sono tutti negativi.

Non vi è attualmente quindi nessun caso di Coronavirus nel Comune. “Un sentito ringraziamento – scrive in una nota il sindaco – alle persone coinvolte e a tutti coloro che si sono messi con grande senso di responsabilità in isolamento fiduciario, chiudendo precauzionalmente l’attività senza averne l’obbligo”.

“Tortolì – conclude la nota – come le altre località turistiche, non è immune al virus, come dimostrano i dati della Protezione Civile a livello regionale e nazionale il Covid-19 è ancora in circolo. È dunque indispensabile non abbassare la guardia e a rispettare rigorosamente le regole di sicurezza che ci proteggono dalla diffusione del virus”.