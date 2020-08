In tarda mattinata un cittadino ha contattato il 112 per richiedere l’intervento dei Carabinieri di Bosa in quanto aveva assistito ad un incidente che ha riguardato un bambino di circa cinque anni che si è lanciato dell’autovettura in movimento, mentre era a bordo con il padre.

I Carabinieri di Bosa sono intervenuti per i rilievi del caso e per accertare approfonditamente le dinamiche.

Il bambino nel rovinare a terra è stato anche colpito dallo pneumatico posteriore dell’auto, riportando lesioni alla gamba.

Sul posto il personale del 118 ha richiesto l’ausilio dell’elisoccorso che ha trasportato il bimbo, non in pericolo di vita, a Cagliari.