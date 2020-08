C’è una seconda positività al coronavirus a Bari Sardo, in Ogliastra, dopo i tamponi effettuati per il tracciamento dei contatti di un giovane turista contagiato nei giorni scorsi.

Lo ha annunciato il sindaco Ivan Mameli dal suo profilo Facebook. “Dai tamponi effettuati solo uno è risultato positivo – conferma il primo cittadino – Il soggetto sta bene e si trova in isolamento domiciliare. Pertanto i soggetti positivi da Covid-19 all’interno del nostro territorio sono due. La situazione è gestita al meglio e non desta nessun tipo di preoccupazione, ma occorre che tutti continuiamo a rispettare le regole”. Tutti negativi invece i tamponi effettuati a Tortolì in seguito alla positività al covid-19 di una ragazza del posto.

“E’ arrivata la notizia che tutti noi aspettavamo – fa sapere il sindaco Massimo Cannas nella pagina Facebook del Comune – Tutti i tamponi collegati al primo caso positivo sono risultati negativi. Un sentito ringraziamento alle persone coinvolte e a tutte le persone che si sono messe in quarantena fiduciaria. Tortolì non è immune dal virus, è dunque indispensabile non abbassare la guardia e osservare rigorosamente le regole sanitarie”, spiega il primo cittadino di Tortolì.