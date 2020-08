Briatore aveva la febbre in Sardegna. Lo afferma lui stesso in un’intervista in diretta Facebook con il giornalista Nicola Porro, rilasciata il 19 agosto.

Discutendo con Porro, Briatore ha così affermato: “Io l’altro giorno ho avuto la febbre, ma Zangrillo mi ha detto che è un raffreddore” [ascolta dal minuto 9]

L’intervista è avvenuta esattamente due giorni dopo la chiusura delle discoteche, mentre il famoso imprenditore era già a Montecarlo. Porro ricorda a Briatore che entrambi sono reduci dal contagio da coronavirus.

Secondo il professore di fiducia Zangrillo, infatti, Briatore sarebbe già guarito dalla malattia: “A dicembre avevo avuto la febbre altissima e stavo malissimo, ho chiamato Zangrillo. Col senno di poi dopo che è esploso il virus mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Visti i dati tu hai passato il Coronavirus’”.

Ora “le condizioni di Flavio Briatore – secondo lo staff – sono stabili e buone e lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore”.