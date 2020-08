Il Lago di Gusana si conferma e si rafforza come meta di turismo sportivo e campi di gara per atleti, nuotatori e triatleti.

Le acque dello specchio d’acqua gavoese in questa strana estate sono, infatti, solcate da nuotatori che si allenano per le gare che si svolgeranno la mattina del 29 agosto, dalle 10 in poi, sulle distanze dei 750 e dei 1500 metri partendo e tornando al Porticciolo Turistico in Località Sa Valasa, dopo aver svolto un percorso a triangolo di fronte alla spiaggia e al molo.

La domenica 30 agosto, sempre durante la mattinata invece sarà dedicato al così detto Duathlon Kids, una competizione per ragazzi che si alterneranno nella corsa e nella bicicletta lungo le sponde del Lago. L’evento per i giovani atleti sarà poi seguito da un perfetto assaggio di triathlon, un Triathlon Super Sprint, su distanze più brevi rispetto a quello Olimpico, nel quale si alterneranno le fasi di nuoto, bicicletta e corsa. Entrambe le competizioni della domenica partiranno dalla Zona Cambio in Località Oddirolo, nei pressi dell’Hotel Taloro e si snoderanno per le strade attorno al lago. Il triathlon sprint sarà così un esplosivo assaggio, e un allenamento duro per gli atleti, in vista del 2° Triathlon Gennargentu previsto per domenica 13 settembre con partenza dal Lago di Gusana con la fase di nuoto, un tratto ciclistico in piano fino alla penisola di Sa Valasa e poi la salita verso il Gennargentu e la fase di corsa a Fonni.

“Dopo il successo del 1° Triathlon del Gennargentu 2019 che ha sancito una stretta collaborazione fra il Comune di Gavoi e il Comune di Fonni – affermano Enrico Mura, Assessore dello Sport e Gian Mario Pira consigliere a supporto dello stesso assessorato – quest’anno abbiamo voluto patrocinare e organizzare un evento di solo nuoto in acque libere sul lago, la prima competizione di questa specialità sullo specchio d’acqua del Gusana dalla sua costruzione, accompagnato dal Triathlon Sprint e dal Duo Kids che vede protagonisti gli atleti più giovani. Arriviamo così – concludono gli amministratori gavoesi – carichi alla data del 13 settembre con il Triathlon Olimpico che assegnerà anche il Trofeo Regionale”.

Una manifestazione che toccherà, dunque, due fine settimana in montagna, nata dall’idea e dall’impegno dell’associazione sportiva dilettantistica Tree Experience che per la gara di nuoto si avvale della collaborazione della SXT Nuoro e dal partenariato pubblico fra il Comune di Gavoi e il Comune di Fonni che hanno creduto e investito energie nella realizzazione di questa avventura in un anno in cui sono pochissime le manifestazioni pubbliche e sportive che si sono potute organizzare a causa del Covid19.

Sia le gare del prossimo fine settimana sia il 2° Triathlon Gennargentu hanno nel frattempo raggiunto il sold out delle iscrizioni coinvolgendo così centinaia di atleti. Le strutture turistiche ricettive di Gavoi, del Lago e di Fonni accolgono ormai da settimane prenotazioni e ospiti interessati al turismo attivo e sportivo, una squadra di triathlon svolge da domenica scorsa fino al 30 agosto uno stage in Barbagia partendo dalle sponde del Lago e dalle sue strutture ricettive, e l’organizzazione prosegue con il pieno coinvolgimento delle forze vive di tutto il territorio, numerosissimi volontari, le associazioni di Gavoi e Fonni che sempre danno prova di efficienza e collaborazione. Le gare saranno svolte secondo la normativa prevista per la prevenzione del Covid19 e la sicurezza degli atleti in acqua e sulla strade sarà garantita dal coinvolgimento delle istituzioni, delle forze dell’ordine, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e dei Bagnini di Salvamento.

Un evento sportivo, dunque, e un nuovo grande evento attrattore in più giornate che va ad arricchire il calendario del turismo sportivo nel centro Sardegna.