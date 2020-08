La scuola sarda riparte. Ma i collegi dei docenti sono ancora a distanza: in diversi istituti dell’isola arrivano le convocazioni agli insegnanti per pianificare l’attività nel 2020-2021. E l’appuntamento è fissato per ora sulle piattaforme telematiche che hanno accompagnato le riunioni dopo la chiusura delle aule e l’avvio della didattica a distanza.

In qualche scuola l’autorizzazione ad accedere ai locali scolastici sarà data soltanto ai docenti privi di collegamento intendente per consentire di superare il problema utilizzando le dotazioni tecnologiche dell’istituto. Tutto questo in attesa delle indicazioni che arriveranno nei prossimi giorni dal ministero dell’Istruzione per capire come saranno accolti in classe gli studenti il primo giorno di scuola il 22 settembre.

In realtà le attività inizieranno nella prima settimana di settembre con i ragazzi delle superiori impegnati nei corsi di recupero per le materie in cui non è stata raggiunta la sufficienza durante l’anno scolastico precedente.