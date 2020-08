Si è sentito male mentre faceva il bagno ed è stato soccorso da un agente della polizia penitenziaria che si trovava in spiaggia. È accaduto questa mattina nella spiaggia di Putzu Idu nell’Oristanese. Un 50enne è stato trasportato in Elicottero all’ospedale San Martino dove è stato ricoverato: non sarebbe in pericolo di vita. A darne notizia è il segretario generale della Uil-Pa Polizia Penitenziaria, Michele Cireddu. A fare scattare l’allarme è stato il figlio del 50enne che vedendolo in difficoltà ha chiesto aiuto.

“Il primo che si è precipitato a soccorrerlo è stato proprio l’Ispettore della Polizia Penitenziaria che in quel momento si trovava libero dal servizio in spiaggia. Con l’aiuto di altri due bagnanti è riuscito soccorrere il 50enne e chiamare il 118”, racconta Cireddu. “Il nostro ispettore ha avuto la prontezza di comprendere immediatamente la drammaticità della situazione – sottolinea il sindacalista – in queste circostanze possono essere determinanti anche le frazioni di secondo, di conseguenza la tempestività dei soccorsi hanno salvato la vita del bagnante. All’ispettore intervenuto va il plauso ed il ringraziamento da parte di tutti livelli della Uil”.