Nei giorni scorsi sulla cronaca cittadina era apparsa una notizia relativa ad una coppia riversa a terra a Su Siccu che dopo l’arrivo della Polizia, uno dei due giovani si era scagliato contro le forze dell’ordine cercando di colpirli con calci e pugni. Il ragazzo, un 32enne cagliaritano, era stato accompagnato negli uffici della Questura e, al termine degli atti di rito, era stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale. Oggi emerge un’altro punto di vista che è stato pubblicato sui social dalla pagina “Cagliari Contro”, che riunisce tutte le realtà antagoniste del Capoluogo. “Lungomare di Cagliari, Su Siccu, 7.30 del mattino di venerdì 21 agosto. Un ragazzo e una ragazza dormono per terra, riposando qualche ora prima di tornare a casa, dopo la festa del Mercatino Autogestito terminata poche ore prima. Stando alla ricostruzione dei quotidiani il sonno di quei due non piace a qualche passante, che pensa bene di scattare una foto (fregandosene della loro privacy) e chiamare la polizia (senza accertarsi delle loro condizioni di salute e chiamare più logicamente un’ambulanza). Poco dopo si presentano cinque poliziotti che svegliano i due in malo modo, chiedendo i documenti. La ragazza li consegna, mentre il ragazzo non ce li ha. Non ha neanche il tempo di parlare che un poliziotto fa volare diversi schiaffi su di lui, facendolo cadere a terra. I colleghi pensano bene di dare manforte e alla reazione del ragazzo, lo sbattono a terra ammanettandolo e portandolo in caserma. Arrivato negli uffici della questura per l’identificazione, il compagno uscirà circa un’ora dopo, con una denuncia per resistenza, un’ecchimosi al labbro con perdita di sangue, varie escoriazioni e abrasioni, qualche livido e vari dolori.

Dopo qualche ora sui quotidiani locali esce la notizia che un ragazzo, dopo essere stato svegliato a Su Siccu, ha reagito picchiando con calci e pugni gli agenti. Un altra storia, giunta direttamente dagli uffici della Polizia. Qualcuno prova persino a chiamare una delle principali testate locali per riferire che la storia non è andata proprio in quel modo ma come ci si poteva aspettare il giornalista declina questa testimonianza.

Non è certo una novità che i poliziotti facciano quello che vogliono, sbeffeggiando e picchiando indisturbati. In tutto il mondo questi episodi sono sempre più frequenti. Con le misure anti-covid il potere di chi porta una divisa è notevolmente aumentato. Grazie al ruolo di “protettori della salute pubblica” la loro possibilità di persecuzione di ogni forma di socialità è molto più forte ed è un pessimo presupposto in caso di nuovo lockdown. Spesso però incontrano la rabbia di tanti e tante che decidono di ribellarsi ai soprusi, ai pestaggi e talvolta agli omicidi, come accade negli Stati Uniti quasi quotidianamente da diversi mesi.