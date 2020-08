La Polizia di Cagliari ha arrestato un 28enne, iniziali S.S., per spaccio di sostanze stupefacenti, particolare cocaina e marijuana che spacciava nella sua abitazione di Monserrato in cui abitava con la propria madre.

Dopo diversi appostamenti, i poliziotti hanno deciso di perquisire la sua cosa, consentendo di ritrovare nella camera da letto due buste contenenti ognuna 13 involucri di cocaina per un peso lordo totale di circa 11 grammi, un ovetto in plastica di colore bianco con all’interno 5 involucri di cocaina e la somma di 490,00 euro.

La perquisizione veniva estesa anche in un’altra abitazione consentendo di ritrovare una busta contenente marijuana per un peso lordo di 38 grammi, vari ritagli di buste per sottovuoto e un bilancino di precisione.

Il ragazzo è stato arrestato e ora attende il rito per direttissima previsto per questa mattina.