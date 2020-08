Credevano di farla franca pagando un extra peso di 20 chili in modo da non subire il reato di furto. Ma per fortuna così non è stato e una coppia di turisti provenienti dal nord Italia è stata segnalata immediatamente alle autorità competenti per aver rubato diverse pietre.

È successo all’aeroporto di Cagliari-Elmas. Il fatto viene riportato dall’ormai nota pagina Facebook “Sardegna rubata e depredata”. I sassi rubati dalla famiglia di turisti provenivano dalla meravigliosa spiaggia di Mari Pintau, che anche quest’anno ha ricevuto la Bandiera Blu, riconoscimento conferito dalla FEE (Foundation for Environmental Education). Forse incantati dalla bellezza del luogo, hanno pensato bene di portarsi a casa un souvenir come ricordo. Purtroppo per loro, si tratta di reato per furto aggravato.

“Le grandi pietre torneranno presto nella spiaggia di Mari Pintau, e i villeggianti per abbellire il loro giardino dovranno studiare una soluzione alternativa” scrive su Facebook la pagina Sardegna rubata e depredata.

Il post della pagina su Facebook

Enrica Massa