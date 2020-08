Nella giornata di ieri, martedì 25 agosto è deceduto Rilet Gale, cantante dei Power Trip, a dare la notizia è la band in un post sui social:

“Cari fan di POWER TRIP in tutto il mondo, è con la massima tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro cantante e fratello Riley Gale è morto ieri sera. Riley era un amico, un fratello, un figlio. Riley era sia una grande rock star che un amico umile e generoso. Ha toccato così tante vite attraverso i suoi testi e attraverso il suo enorme cuore. Ha sempre trattato tutti quelli che ha incontrato come amici e si è sempre preso cura dei suoi amici più stretti.”

Continua: “Celebreremo la vita di Riley e non dimenticheremo mai le grandi opere di musica, beneficenza e amore che ha lasciato. Voi, i fan, avete significato così tanto per lui, sappiate quanto siete speciali. Se avete un ricordo di Riley per favore condividetelo, non importa quanto piccolo, importa come lo ricordate.”