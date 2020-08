“Amo la Sardegna, terra dove ho sempre trascorso momenti bellissimi, conosco e apprezzo la personalità dei sardi, la loro generosità, e come cittadino del continente mi sento in dovere di chiedere scusa alla Sardegna”. Lo dichiara Roberto Calderoli, esponente della Lega e senatore della Repubblica italiana con un post su Facebook.

La Sardegna, scrive Calderoli, “oggi si ritrova ad essere trattata come un territorio di appestati, di untori, quando in realtà il virus lo hanno portato e diffuso in una Regione che era Covid free, i turisti provenienti da altre Regioni. Per cui chiediamo scusa davvero alla Sardegna, per il danno che stiamo arrecando all’Isola”

E aggiunge: “Il virus lo hanno importato quelli che volevano andare a divertirsi senza il minimo autocontrollo investendo la Sardegna come investiranno le loro Regioni. Chiediamo scusa per chi si è comportato da irresponsabile, mettendo a rischio la salute dei sardi e adesso, con i ritorni, di tutti noi”.