E’ morto improvvisamente durante un’escursione sui monti di Arbus in Sardegna, Pierre Ruiz. Cinquantotto anni, Pierre era un dirigente della Europcar, ma il suo nome era noto nell’ambiente della musica come produttore e talent scout, con rara lungimiranza ed autentica passione e un’attenzione particolare per la qualità.

Con la sua etichetta indipendente “Esordisco” Ruiz ha prodotto album raffinati ed eleganti. Il suo ultimo progetto, “The Niro – The Complete Jeff Buckley & Gary Lucas Songbook”, ha conquistato un posto nella cinquina di finalisti delle Targhe Tenco nella sezione ‘miglior interprete’ dell’edizione 2020. Insieme alla moglie Paola Cimino, era anche una colonna portante dell’associazione GENITIN, onlus che aiuta i bambini nati prematuramente.