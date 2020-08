“L’Ats ci ha appena comunicato l’esistenza di un caso positivo al Coronavirus a Carbonia”. Lo scrive in un comunicato il Comune.

“Si tratta di una persona che risultava già in isolamento fiduciario in quanto aveva avuto

contatti con altri pazienti positivi. Ha effettuato il tampone il 24 Agosto, il cui esito si è rivelato positivo. Sta bene e risulta in isolamento”.

“Rassicuriamo tutta la cittadinanza – conclude la nota – comunichiamo che le persone con cui è entrato in contatto sono state già messe in isolamento dalle autorità sanitarie competenti e verranno sottoposte a tampone.

