“Troppa leggerezza da parte delle Autorità locali nel non aver preteso fermamente di mettere in essere la cosiddetta sorveglianza sanitaria per verificare lo stato di presenza del Covid 19, tra le popolazioni residenti nel Sulcis Iglesiente”. Lo scrivono in un comunicato Angelo Cremone e Bruno Calabro’ dell’associazione VerdeSardegna Pulita.

“Ciò che era stato impegno preso e tanto sbandierato 4 mesi fa – si legge – da parte dell’Assessorato Regionale alla Sanità, nel far partire uno screening di massa, a oggi è ancora lettera morta. Ci sono e saranno individuate responsabilità precise, qualora questa manchevolezza istituzionale, si manifesterà con l’evolversi di tanti casi affetti dal Covid 19”.

“Riproponiamo – conclude l’associazione – una domanda precisa a tutti i Sindaci del Sulcis Iglesiente: volete gentilmente e istituzionalmente, dirci, rendere noto, il numero dei tamponi processati a oggi, tra i cittadini del vostro comune?”.