La Hellfire Booking Agency ed ERocks Production annunciano l’arrivo in Italia dei Tribulation, band black metal, ha pubblicato il quinti album e due EP incandescenti, feroci e temerari, carichi di attacchi massacranti, crudezza e sonorità vulcaniche.

Infausto, nero e rovente, il sound dei Tribulation non fa che incattivirsi e raggiungerà l’apice con questo tour che li vedrà in concerto allo Slaughter Club di Paderno Modugnano in provincia di Milano il 5 febbraio 2021.