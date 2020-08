E’ record di vendite per il metal, come riporta la rivista Loudwire, i Metallica con una stima di 3,6 milioni di dollari figurano al secondo posto nella classifica di vendite di musica in formato fisico o streaming nel 2019 negli Stati Uniti.

In classifica anche i Tool che con 1,5 milioni di dollari si posizionano all’ottavo posto grazie all’ultimo album “Fear Inoculum”.

Ecco la classifica delle vendite di musica nel 2019 negli Stati Uniti:

1. QUEEN – 9,6 milioni di dollari

2. METALLICA – 3,6 milioni di dollari

3. BILLIE EILISH – 2,5 milioni di dollari

4. PAUL McCARTNEY – 2,3 milioni di dollari

5. BTS – 2,04 milioni di dollari

6. TAYLOR SWIFT – 1,97 milioni di dollari

7. THE ROLLING STONES – 1,7 milioni di dollari

8. TOOL – 1,5 milioni di dollari

9. POST MALONE – 1,4 milioni di dollari

10. JONAS PROTHERS – 1,2 milioni di dollari