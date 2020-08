A Elmas nel pomeriggio di oggi una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta per un incidente stradale in via Del Pino Solitario.

Per cause ancora da accertare, un’auto condotta da una donna che fortunatamente è rimasta illesa, ha perso il controllo finendo sopra un autobus di linea e poi su un lampione dell’illuminazione pubblica stradale.

Gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo coinvolto, del lampione e della strada. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del comune di Elmas per gli accertamenti e i rilievi di legge.