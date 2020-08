In un post aui social il Sindaco di Quartu Sant’Elena ha conunicato la presenza di 21 casi positivi.

“CRESCONO ANCORA I CASI in Italia, prosegue il trend in Sardegna e anche a Quartu i numeri comunicati oggi dall’ATS con riferimento all’emergenza Coronavirus segnano un ulteriore incremento – scrive Delunas – ad oggi infatti il numero totale di persone trovate positive domiciliate nella nostra città è pari a 21”.

“Non tutti sono residenti nel nostro Comune; 3 di essi sono attualmente ricoverati in ospedale, mentre gli altri 18 sono in isolamento domiciliare e quindi costantemente monitorati, dal punto di vista sanitario, dall’Azienda per la Tutela della Salute”, conclude il Sindaco.