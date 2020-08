L’uragano Laura fa paura, rischio catastrofe nel sud degli Usa

L’uragano Laura fa sempre più paura e ora si teme che possa causare una vera catastrofe nel sud degli Stati Uniti. Laura si è rafforzato a categoria 3 (su 5) mentre si avvicina alla costa americana, dove dovrebbe colpire il Texas e la Louisiana nella notte: ha già venti da 185 km/h e potrebbe raggiungere raffiche di 209 km/h. Nelle prossime ore, tuttavia, dovrebbe rafforzarsi ancora e diventare di categoria 4: a quel punto sarebbe “potenzialmente catastrofico” per i due Stati del sud, causando danni e perdite economiche che secondo le stime degli analisti potrebbero arrivare a 20-25 miliardi di dollari.

Per gli esperti, chi abita nelle aree che Laura dovrebbe toccare non c’è altra soluzione che evacuare, a prescindere dalle preoccupazioni per il coronavirus. Tanto che è già stato ordinato a 600 mila persone di abbandonare le proprie case nelle zone lungo la costa del Golfo: si tratta dell’evacuazione maggiore negli Usa durante la pandemia.

Le aree più a rischio sono quelle al confine tra Texas e Louisiana, comprese le città texane di Beaumont, Galveston, Port Arthur e le parrocchie di Calcasieu e Cameron, nel sud-ovest della Louisiana, dove i meteorologi hanno detto che l’uragano potrebbe sommergere intere comunità.