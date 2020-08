Con un post su Facebook, il Sindaco di Villacidro, Marta Cabriolu ha informato i cittadini di un caso di positività al Covid 19 nel paese.

“Si tratta di una persona che al momento sta bene e che, già da oggi, non è più domiciliata nel nostro territorio, si raccomanda il rispetto di tutte le norme più volte richiamate in questi mesi, che ci consentiranno di vivere la nostra quotidianità in maggiore sicurezza”, scrive la sindaca.