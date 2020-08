Covid, due turisti positivi ad Oristano, portati a SS Trinità

Una coppia di coniugi toscani in vacanza a Oristano è risultata positiva al test del Covid-19 ed è già stata trasferita all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo hanno comunicato al Sindaco di Oristano Andrea Lutzu le autorità sanitarie locali.

Si tratta dei primi casi in città dopo che il 7 luglio, a seguito della guarigione dellultimo paziente ancora positivo, Oristano era stata dichiarata Covid-free.

I due coniugi toscani, arrivati in auto in città, si sono sottoposti al tampone per la verifica della positività a causa dellinsorgere di sintomi febbrili. Hanno avuto pochissimi contatti anche nella struttura dove erano ospiti, ma il personale sanitario della Asl sta effettuando tutti i controlli necessari sulle persone con cui i due turisti potrebbero essere venuti in contatto.

I due casi di positività devono indurre tutti ad assumere comportamenti responsabili sottolinea il Sindaco Andrea Lutzu -. Oristano è stata risparmiata fino a oggi e anche nei periodi più difficili della diffusione del virus la città è stata toccata solo marginalmente dai contagi. In questo momento, in cui a livello nazionale e anche nellisola i casi di positività si stanno moltiplicando, rivolgo un appello a tutti i cittadini a osservare con scrupolo le norme di sicurezza al fine di evitare la ripresa dei contagi: obbligo della mascherina e divieto di assembramenti devono essere le nostre parole d’ordine.