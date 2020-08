Incidente stradale tra due auto alle porte di Olbia, sullo svincolo in direzione Aeroporto.

Sul posto è stata inviata la squadra dei vigili del fuoco di Olbia che ha collaborato con i sanitari del 118 per mettere in sicurezza due persone ferite, successivamente sono state trasportate all’ospedale di Olbia per accertamenti.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri.