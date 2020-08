La NLG – Navigazione Libera del Golfo ha iniziato nei giorni scorsi il primo servizio di collegamento marittimo veloce tra la Sardegna e la Corsica.

In soli 20 minuti è possibile spostarsi tra Santa Teresa di Gallura (SS) e Bonifacio in Corsica e a breve sarà attivata anche la tratta in 30 tra Bonifacio e Palau (SS) grazie al Ponza Jet, un catamarano dotato di 4 motori a idrogetto capace di trasportare più di 350 passeggeri a una velocità massima di 40 nodi.