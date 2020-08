Super lavoro da parte di volontari, barracelli e vigili del fuoco per lo spegnimento di un incendio scoppiato nelle campagne di Arbus.

Per aiutare le operazioni di spegnimento un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Marganai si è alzato in volo e sta operando nell’area dell’incendio, in località Argiola Frissa.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Guspini.