A Carbonia si registra un secondo caso di positività al coronavirus, dopo quello riportato mercoledì 26 agosto. Lo annuncia con una nota la sindaca della città del Sulcis, Paola Massidda.

“La persona si trovava nel Nord Sardegna, zona in cui lavora e in cui molto probabilmente ha contratto il virus. Si è sottoposto al tampone, il cui referto è positivo. Sta bene, sta osservando il periodo di quarantena a Carbonia e le persone con cui è entrato in contatto sono state già messe in isolamento dalle autorità sanitarie competenti e verranno sottoposte a tampone” scrive Massidda, che aggiunge “Ciò che dispiace e preoccupa è notare la presenza di atteggiamenti negazionisti da parte di alcuni nostri concittadini, a cui ricordo ancora una volta l’importanza di mantenere il distanziamento sociale, di indossare la mascherina e di lavare e igienizzare spesso le mani”.

Il post della sindaca Paola Massidda