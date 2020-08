L’Ats informa che, ad oggi, ci sono 8 casi di positività al Covid-19 nella città di Nuoro, compresi quelli riscontrati a fine luglio.

Attualmente tutti i pazienti si trovano in isolamento nel proprio domicilio. Come previsto dalle disposizioni in vigore, nel frattempo è stata avviata l’identificazione di tutti i possibili contatti.

«L’Ats – spiega il sindaco Andrea Soddu – ha provveduto immediatamente ad attivare tutte le misure previste dal protocollo sanitario e i nostri concittadini sono costantemente monitorati e assistiti dal personale dell’Unità speciale di continuità assistenziale. La situazione non è grave, è sotto controllo, ma – avverte il sindaco – è indispensabile non abbassare il livello di attenzione.

In questo momento è importante mantenere il distanziamento sociale, igienizzare spesso le mani e indossare la mascherina quando è necessario. Ai nostri concittadini vanno gli auguri per una rapida e completa guarigione».

