Torna in piazza Giovanni XXIII° dal 28 al 30 agosto 2020, con il suo evento conclusivo, la “Festa del Gusto Internazionale”, che per tutta l’estate ha portato il meglio dello street food sardo, nazionale e internazionale nelle più importanti piazze della Sardegna. Si tratta del primo e del più lungo tour di street food di quest’anno in tutta Italia.

“Il luogo dell’evento è molto caro sia agli organizzatori che ai cagliaritani – afferma il Comune di Cagliari – essendo una delle piazze più amate e centrali della città. Rientra in un preciso disegno politico di questa Giunta comunale far riappropriare parti della città non più frequentate come un tempo ai cagliaritani. Piazza Giovanni è stata scelta perché garantisce ampi spazi, maggior ordine e distanziamento tra le persone. Una scelta fatta di comune accordo con gli organizzatori”‘

La “Festa del gusto” è l’evento che ha dimostrato che seguendo scrupolosamente regole e norme anti-Covid le sagre si possono ancora fare: ampi spazi, ingressi contingentati, telecamere a infrarossi per contare quante persone entrino nell’area della festa, misurazione della temperatura all’ingresso, obbligo di distanziamento sociale di almeno un metro, obbligo di mascherina (che si può abbassare per bere e mangiare), gel per disinfettare le mani all’ingresso e in ogni stand, uno staff appositamente formato che controlla che si rispettino le regole sono solo alcune delle misure prese.

In piazza Giovanni si potranno assaggiare i piatti più gustosi del cibo di strada sardo, nazionale ed estero, in un’atmosfera serena e familiare. Dal maialetto sardo agli arrosticini di pecora sia sarda che abbruzzese, dai 20 metri quadri di grigliata argentina alla prelibata carne brasiliana, dalle celebri pasta al pesto e focacce della cucina ligure alla porchetta romana, dai panzerotti gourmet pugliesi ai cocktail cubani.

Tra gli street fooder che hanno scelto la “Festa del Gusto” e la Sardegna per questa estate Vincenti, Villafranca, Osvaldo Hernandez Junior, il Maestro pasticcere palermitano Toto Accetta attesissimo ogni volta a Cagliari con i suoi cannoli siciliani. Ma anche l’ottimo Pinna, il papà del Breibeiburger, e le tante altre eccellenze che la Sardegna offre nel settore del cibo da strada.