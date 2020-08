C’è un calciatore positivo al Covid-19 nella Nuorese, squadra che milita in Serie D, ma non si è mai allenato con il resto della squadra in questo precampionato. Lo precisa l’ufficio stampa del club di Nuoro.

“Il giocatore è stato tesserato nei primi giorni di agosto – spiega la nota – e già prima della convocazione per il ritiro precampionato ha comunicato alla società la presenza di sintomi influenzali, per cui si era decisio in via precauzionale di non aggregarlo al resto del gruppo permettendogli di continuare la guarigione nella sua città e non a Nuoro. Da analisi successive è risultato positivo al covid 19. Ribadendo che il giocatore non ha avuto contatti con il resto del gruppo, che viene giornalmente e costantemente monitorato – proseguono i vertici della società- riteniamo che non via sia nessuna condizione che impedisce il prosieguo del ritiro. Restano quindi confermate tutte le manifestazioni in programma, le amichevoli, così come la data di esordio di Coppa Italia”.