“Informiamo tutti che due nostri concittadini sono risultati positivi al test del Covid-19”. Lo scrive in un comunicato sul sito il Comune di San Gavino Monreale.

“Si tratta di due persone rientrate da un breve viaggio in Sardegna e attualmente in isolamento domiciliare” si legge.

“Le autorità sanitarie – conclude il comunicato – stanno in queste ore ricostruendo la mappa epidemiologica del contagio e, in attesa che venga definito il quadro completo della reale situazione, si esortano tutti i cittadini alla necessaria attenzione, con la consapevolezza che la battaglia contro il virus è ancora in corso”.