“I tamponi eseguiti ieri sulle persone entrate in contatto con il positivo al al Covid 19, hanno dato esito negativo”. È la buona notizia data su un post personale di Facebook di Antonello Demelas, sindaco di Samugheo.

“È un grande sollievo per tutti, ma non ci deve far abbassare la guardia”. si legge ancora sul post del primo cittadino. “Pur essendo negative, le persone sottoposte a tampone ieri devono necessariamente rimane in quarantena a casa loro, senza avere alcun contatto con i familiari e senza uscire di casa per nessuna ragione. A ciascuno verrà comunicata la durata della quarantena”.

“Grazie a tutti per la collaborazione – conclude Demelas – e continuiamo ad essere sempre responsabili, evitando situazioni che possono arrecare conseguenze negative”.

