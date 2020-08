Un dipendente del Comune di Olbia è risultato positivo al Covid. Ne dà notizia l’amministrazione comunale. “Abbiamo attivato immediatamente il protocollo di sicurezza per evitare il più possibile la diffusione del contagio – afferma il sindaco Settimo Nizzi – è stata fatta la comunicazione alla Assl, e si sta procedendo con gli esami a tutte le persone che sono entrate in contatto con il soggetto positivo”.

“In misura precauzionale, le due sedi comunali di via Garibaldi verranno sanificate e per questo domani, venerdì 28 agosto, resteranno chiuse. Tutte le altre sedi saranno aperte regolarmente. Una volta che si avrà l’esito degli esami relativi agli altri dipendenti, decideremo come procedere”, conclude il sindaco di Olbia.