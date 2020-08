I Carabinieri di Cabras e del Nucleo Operativo della Compagnia di Oristano, insieme all’unità cinofila dello Squadrone Carabinieri Eliportato “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta, hanno arrestato in flagranza di reato, C. M. pregiudicato di Cabras, che è stato fermato a bordo della sua macchina per le vie del paese.

I carabinieri lo hanno perquisito ed esteso l’operazione al suo domicilio trovando 282 grami di marijuana, suddivisa in vari involucri, 5 piante di cannabis, un bilancino di precisione e materiale vario atto al confezionamento dello stupefacente.

Gli accertamenti conseguenti all’arresto hanno permesso di stabilire le sue responsabilità penali anche in merito alla coltivazione di una piantagione di 68 piante di marijuana trovata il 24 agosto scorso in un campo in agro di Cabras, nelle vicinanze della sua abitazione. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto.

Alcune foto: