È stato recuperato in tarda mattinata il corpo di Davide Pastorelli, 46 anni, cesenate, scomparso ieri pomeriggio in mare a Milano Marittima, sul litorale ravennate, dopo un tuffo da un catamarano. Il cadavere è stato notato a poche centinaia di metri dal canalino della località rivierasca.

Assieme ad altri tre amici, il 46enne ieri aveva noleggiato il catamarano: verso le 17 i quattro si sono tuffati a circa 300 metri al largo dal noto stabilimento balneare Papeete Beach ma il 46enne è stato trascinato via dalla corrente ed è scomparso.

I tre con lui, dopo avere cercato invano di raggiungerlo, sono allora tornati a riva facendo scattare le ricerche di capitaneria di Porto e vigili del Fuoco terminate attorno alle 10.