“Solinas non faccia la vittima. E’ vero che la maggior parte dei contagi in Sardegna sono venuti da fuori dell’isola, ma è chiaro che la diatriba tra Solinas e il governo ha creato solo confusione.

L’industria turistica per noi è fondamentale, e ora stop alle polemiche”. Lo afferma il segretario del movimento Unione Popolare Cristiana (Upc), Antonio Satta. “Ora bisogna lavorare tutti assieme per recuperare quanto è possibile, considerato a fine agosto. Le prove muscolari fanno solo male ai tanti imprenditori che sono in Sardegna”, conclude Satta.