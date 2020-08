Sabato 29 agosto 2020, alle ore 21 negli spazi di Casa Ofelia a Sestu è in programma l’anteprima dell’edizione 2020 del festival di rock progressivo IN PROGRESS…ONE.

Il trio sardo Ozone Park presenterà dal vivo il secondo album intitolato “Planetarium”, in vendita dal 30 agosto. Il gruppo Ozone Park prende il nome dal quartiere di New York dove il terzetto ha iniziato a suonare insieme nel 2016, durante un seminario jazz. Giuseppe Chironi (piano, E-bass, clavi, organo, Rhodes, sintetizzatori), Alessandro Masala (batteria) e Gianluca Cossu (congas, timbales, vibrafono) ricordano sul loro sito come da quella circostanza fortuita nacquero i pezzi del primo album “Fusion rebirth”, uscito nel 2017: “Negli incontri successivi componemmo ed arrangiammo 8 brani che ricordano le sonorità della progressive italiana anni 70, della fusion ancestrale americana con inserti di svariati altri generi che fanno precipitare l’ascoltatore in una atmosfera antica e dimenticata”. Il disco d’esordio ottiene ottime recensioni dalla stampa specializzata: “Gli Ozone Park – scrive JazzItalia – si divertono a rompere gli schemi creandone di nuovi con inventiva, passione e tanto entusiasmo”.

Il nuovo Album, “Planetarium”. Registrato lo scorso inverno, “Planetarium” presenta altri 7 brani (più una bonus track) che proseguono il discorso musicale eclettico e immaginativo degli Ozone Park e vogliono trasportare l’ascoltatore in “un viaggio nello spazio profondo”. Dal 30 agosto il disco sarà disponibile in download in tutte le principali piattaforme musicali on line.

La serata del 29 agosto fa da apripista alle cinque giornate di musica del festival IN PROGRESS…ONE, che nel 2020 giunge alla sua tredicesima edizione. Dal 2 al 6 settembre 2020, nella consueta cornice di Casa Ofelia, grazie allo sforzo organizzativo dell’associazione Mediteuropa, col sostegno dell’Assessorato regionale della Cultura e del Comune di Sestu, gli appassionati di musica potranno assistere a dieci concerti che culmineranno, nelle serate di sabato 5 e domenica 6, con le prestigiose esibizioni di Acqua Fragile e Claudio Simonetti’s Goblin.