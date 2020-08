I vigili del fuoco di Oristano sono intervenuti questa mattina a in via Lanusei a Cabras, dopo che un furgone ha urtato un balcone ed è rimasto incastrato. Ci sono volute circa due ore di lavoro da parte della squadra dei vigili del fuoco per poter rimuovere il veicolo.

È intervenuta anche un’ambulanza del 118 che ha trasportato il conducente del furgone al pronto soccorso di Oristano per alcuni accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Presenti i vigili urbani di Cabras. L’area è stata interdetta al transito dei veicoli e dei pedoni.

Alcune foto: