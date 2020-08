C’è un nuovo caso di coronavirus nell’isola de La Maddalena. A darne notizia è il primo cittadino Luca Carlo Montella con un post su Facebook.

La notizia arriva dopo un primo avviso col quale il sindaco faceva sapere di un contagio all’interno del Centro Estivo di Aggregazione Sociale.

“Facendo seguito al precedente comunicato, vi informo, a seguito della notizia appena confermatami dalla autorità sanitaria per le vie brevi, che anche un nostro giovane concittadino è risultato positivo al test del tampone Covid-19”.

“Vi informo” continua Montella “che alcuni esercenti di attività commerciali, avuta loro notizia di persone positive che possono aver frequentato il loro locale od il proprio personale, hanno spontaneamente e responsabilmente sospeso in via precauzionale le loro attività, in attesa che vengano effettuati ulteriori accertamenti”.

Il post del primo cittadino