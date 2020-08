Urge trovare al più presto un accordo sulla cassa integrazione per i 1500 lavoratori di Air Italy, sull’orlo del licenziamento: per questo motivo i commissari liquidatori della compagnia hanno chiesto al Governo la convocazione di un nuovo vertice.

In settimana ci sono stati tre incontri tra la società aerea e i sindacati dei lavoratori, tutti conclusisi con un nulla di fatto. I liquidatori Enrico Laghi e Franco Maurizio Lagro hanno inviato una lettera ai tre Ministeri coinvolti nella vertenza (Lavoro, Trasporti, Sviluppo economico) e alle Regioni Sardegna e Lombardia, per chiedere la convocazione di tutte le parti, compresi sindacati e azienda. “Tenendo conto della novità della misura di Cassa integrazione come modificata dal decreto legge 104/2020, della particolare sensibilità del tema occupazionale e della urgente necessità di verificare la sussistenza di specifici percorsi di politiche attive da parti delle Regioni interessate” scrivono i commissari, “vi chiediamo una convocazione della società unitamente alle parti sociali, nonché delle Regioni interessate e delle altre istituzioni coinvolte per poter effettuare gli opportuni approfondimenti”.